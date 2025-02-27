Слот: "Титул Премьер-Лиги? Я уже думаю о ПСЖ"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что он уже переключился на Лигу Чемпионов и временно не думает о борьбе за титул Премьер-Лиги.

Одержав победу 2:0 над "Ньюкаслом" накануне вечером, "Ливерпуль" сделал еще один шаг к титулу, потому что преследующий "Арсенал" свой матч выиграть не смог и теперь отстает от "красных" уже на 13 очков.



Однако в следующую среду "Ливерпуль" ждет выезд к ПСЖ в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, и именно на этом все мысли Слота в данный момент.



"Я не знаю насчет титула, я не мыслю таким образом. Я уже думаю о ПСЖ, и я видел их против "Сити". Они произвели впечатление имеющимся у них мастерством, и у них похожая с нами серия — они уже давно практически не проигрывают матчей".



На этой мой основной фокус. Пока что я забуду о Премьер-Лиге и таблице, забуду до момента, как мы сыграем против ПСЖ. Затем я снова буду думать о Премьер-Лиге и о "Саутгемптоне", — цитирует Слота The Independent.