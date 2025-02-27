Рамсдейл может перейти в "Челси" или "Борнмут"

Голкипер "Саутгемптона" Аарон Рамсдейл может найти пристанище в "Челси" или "Борнмуте" грядущим летом.

Прошлым летом Рамсдейл поменял скамейку запасных "Арсенала" на южное побережье, став первым номером "Саутгемптона".



Несмотря на отличную форму лично Рамсдейла, "Саутгемптон" крайне неудачно проводит этот сезон. "Святые" занимают последнее место в Премьер-Лиге и находятся в считанных матчах от того, чтобы подтвердить свое возвращение в Чемпионшип.



По информации talkSPORT, в контракте Рамсдейла есть пункт, позволяющий ему беспрепятственно покинуть "Сент-Мэри" в случае вылета из Премьер-Лиги. Вдобавок "Саутгемптон" просто не сможет потянуть зарплату Аарона в Чемпионшипе.



Поэтому с высокой вероятностью Рамсдейл уйдет из "Саутгемптона" летом, и свой интерес к 26-летнему англичанину может возобновить "Челси", чьи вратари Роберт Санчес и Филип Йоргенсен выглядят неубедительно в этом сезоне.



Вторым претендентом на Рамсдейла называется "Борнмут", ворота которого в этом сезоне защищает Кепа Аррисабалага, арендованный как раз у "Челси".



Поэтому будущее Рамсдейла может зависеть от того, остается Кепа в "Борнмуте" или вернется на "Стэмфорд Бридж".