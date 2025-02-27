Аморим заступился за Доргу

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заступился за своего вингбека Патрика Доргу после победы 3:2 над "Ипсвичем".

Матч против "трактористов" накануне вечером начался для Доргу с того, что январский новичок "красных дьяволов" неудачно скинул мяч своему голкиперу Андре Онана, и Джейден Филоджин поразил пустые ворота.



А в концовке первого тайма Доргу схлопотал прямую красную карточку, грубо сыграв против Омари Хатчинсона. "Юнайтед" стоило огромных усилий, чтобы вдесятером вырвать эту победу.



Однако Аморим списывает первый эпизод на "недопонимание", а в случае с удалением чувствует, что его игрок просто перестарался и не имел злого умысла.



"Видя первый пропущенный гол, каждый думал: "Ну, вот, это случилось снова". Но иногда так бывает в футболе, и нам пришлось сражаться против всех этих ситуаций во время матча, и я думаю, мы воистину заслужили три очка сегодня".



"Первая ситуация была недопониманием — в том плане, как они взаимодействуют друг с другом".



"Затем случилось удаление. Важный нюанс в том, что я не очень хорошо знаю Доргу. Но он не хотел никому навредить, и это важно для меня".



"Он совершил эту ошибку, но у меня осталось ощущение, что во время матча он совершал много рывков, старался выигрывать каждый мяч, быть агрессивным, и порой ты делаешь это чересчур. У него были эти проблемы сегодня", — цитирует Аморима The Independent.



