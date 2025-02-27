Слот впечатлен силой духа "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот считает, что его команда проявила свою силу духа в матче против "Ньюкасла".

Голы Доминика Собослаи и Алексиса Макаллистера позволили "Ливерпулю" одержать победу 2:0 над "Ньюкаслом" и увеличить свой отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге до 13 очков.



"Ливерпуль" выглядел довольно нервозно в матчах против "Эвертона", "Вулверхэмптона" и "Астон Виллы" ранее в этом месяце, однако "красные" развеяли эти сомнения с помощью побед над "Манчестер Сити" и теперь "Ньюкаслом".



Из-за своей дисквалификации Слот наблюдал за матчем против "сорок" с трибун "Энфилда", однако Арне остался очень доволен увиденным, несмотря на то, что эту победу яркой никак не назовешь.



"Думаю, больше всего в этих двух матчах меня впечатлила наша сила духа, потому что после "Эвертона" и "Вулверхэмптона" — и, возможно, немного против "Виллы" — люди начали слегка сомневаться в нас".



"Обычно, когда к вам возникают такие вопросы, вы реагируете тем, что трудитесь больше. А когда вас много хвалят, восемь из 10 людей расслабятся. Не расслабятся только те, кто хочет чего-нибудь достичь, и именно этот дух двух из 10 мы увидели сегодня".



"Они просто нашли еще одну передачу, чтобы трудиться еще упорнее. Мы не были идеальны, но вновь продемонстрировали отличную силу духа. Это была командная игра — и не только игроков стартового состава", — цитирует Слота The Independent.