Аморим поговорит с Гарначо насчет реакции Алехандро на свою замену

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим пообещал провести беседу с Алехандро Гарначо по поводу реакции аргентинского вингера на свою замену против "Ипсвича".

Накануне вечером Аморим снял Гарначо с игры в концовке первого тайма, выпустив Нуссаира Мазрауи. Рубен отреагировал этой заменой на красную карточку Патрика Доргу.



Вместо того, чтобы занять место на скамейке "Юнайтед", Гарначо отправился в подтрибунный тоннель, а затем опубликовал в инстаграме свое фото с недовольным — или озадаченным, но точно не радующимся победе — выражением лица без какой-либо подписи.



После одержаннной вдесятером победы 3:2 Аморим коснулся этой ситуации, пообещав разобраться в поведении 20-летнего аргентинца.



"Задумка была в том, чтобы играть 5-3-1. Я знал, что это риск, потому что ты убираешь, возможно, единственного игрока, способного обыграть один в один на скорости".



"Но я чувствовал, что команда нормально контролировала игру до удаления. Нам нужно было кого-нибудь убрать, а также я думал о стандартных положениях, потому я сделал свой выбор".



"Вы проводите параллели с Рэшфордом, верно? Я знаю это. Разумеется, я поговорю с Гарначо об этом, поэтому я расскажу на следующей пресс-конференции, если хотите".



"Почему он ушел в раздевалку? Возможно, из-за того, что было холодно и мокро", — цитирует Аморима Evening Standard.