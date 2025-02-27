Артета: "Нам не хватило искры для победы над "Форест"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команде не хватило "искры" для победы над "Ноттингем Форест".

Накануне "Арсенал" сыграл без голов в гостях у "Форест", в результате чего увеличил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" до 13 очков.

Артета считает, что "Арсенал" позитивно отреагировал на поражение 0:1 от "Вест Хэма" и сыграл гораздо лучше, однако "канониры" так и смогли что-нибудь придумать, чтобы дожать соперника.

"Наш характер не подлежит сомнению из-за того, как мы хотели и как старались. Мы доминировали в игре. Мы старались многими различными способами. Мы были настойчивы, но нам не хватило этой искры, этого заключительного паса, чтобы вскрыть хорошо организованную команду. Мы должны генерировать больше ударов в створ".

"Мы показали игру очень другого стандарта, нежели против "Вест Хэма". Мы энергично оборонялись и сражались, в нашей игре были целеустремленность желание созидать, но мы так и не забили гол. Мы старались до самого конца, но не смогли сделать это".

"То же самое было неделю назад, две недели назад, три месяца назад. Мы лишь может выигрывать свои матчи, а там посмотрим, сколько очков мы наберем", — цитирует Артету The Guardian.


Метки Арсенал, Артета, Ноттингем Форест, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2025 06:00

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  1. ab55khan 27.02.2025 07:19 # ab55khan
    нападающего тебе не хватило! когда уже дойдет до него это!

    (ответить)

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