Артета: "Нам не хватило искры для победы над "Форест"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команде не хватило "искры" для победы над "Ноттингем Форест".

Накануне "Арсенал" сыграл без голов в гостях у "Форест", в результате чего увеличил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" до 13 очков.



Артета считает, что "Арсенал" позитивно отреагировал на поражение 0:1 от "Вест Хэма" и сыграл гораздо лучше, однако "канониры" так и смогли что-нибудь придумать, чтобы дожать соперника.



"Наш характер не подлежит сомнению из-за того, как мы хотели и как старались. Мы доминировали в игре. Мы старались многими различными способами. Мы были настойчивы, но нам не хватило этой искры, этого заключительного паса, чтобы вскрыть хорошо организованную команду. Мы должны генерировать больше ударов в створ".



"Мы показали игру очень другого стандарта, нежели против "Вест Хэма". Мы энергично оборонялись и сражались, в нашей игре были целеустремленность желание созидать, но мы так и не забили гол. Мы старались до самого конца, но не смогли сделать это".



"То же самое было неделю назад, две недели назад, три месяца назад. Мы лишь может выигрывать свои матчи, а там посмотрим, сколько очков мы наберем", — цитирует Артету The Guardian.