"Юнайтед" вдесятером победил "Ипсвич"

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" вдесятером вырвал победу в домашнем противостоянии с "Ипсвичем" — 3:2.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Лени Йоро и Алехандро Гарначо, заменив Нуссаира Мазрауи и Каземиро.

В старт "трактористов" были внедрены Аксель Туанзебе и Сэм Морси, заменив Бена Годфри и Калвина Филлипса.

Уже на первой минуте для хозяев "Олд Траффорд" прозвучал тревожный звоночек, но Лиам Делап не попал в створ. Прошло всего две минуты, и Патрик Доргу неудачно скинул мяч назад своему голкиперу Андре Онана, в результате чего Джейден Филоджин поразил пустые ворота — 0:1.

"Дьяволы" пошли отыгрываться и восстановили равновесие в счете только благодаря стандарту и автоголу. Исполняя штрафной с левого фланга, Бруну Фернандеш навесил к ближней штанге, где Морси поразил свои ворота — 1:1.

А уже на 26-й минуте "Юнайтед" вышел вперед. Маттейс Де Лигт добил мяч в ворота с близкого расстояния после того, как голкипер "Ипсвича" Алекс Палмер отразил удар Диогу Далота — 2:1.

В дальнейшем хозяева доминировали над соперником, но незадолго до перерыва Доргу еще раз подвел свою команду и получил прямую красную карточку после грубой игры против Омари Хатчинсона.

Не успев оказаться вдесятером, "Юнайтед" пропустил. Туанзебе сделал передачу с правого фланга к воротам, где Филоджин опередил защитника и подправил мяч в сетку — 2:2.

Второй тайм начался с того, что Магуайр свободно пробил головой с отскоком от газона после подачи Фернандешем углового — 3:2.

"Дьяволы" выглядели очень прилично вдесятером, но вскоре решили отдать инициативу сопернику и сосредоточиться на удержании победного счета. С этой задачей они со скрипом справились.

"Юнайтед" пропустил нелепые голы, особенно первый, но нашел в себе силы преодолеть обстоятельства и набрать важные три очка.

"Манчестер Юнайтед" — "Ипсвич". Отчет о матче


Метки Ипсвич, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2025 00:40

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 27.02.2025 01:16 # lovrentiy
    Походу таблица так и останется

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  2. lovrentiy 27.02.2025 01:12 # lovrentiy
    С победой красные!
    Второй сухарь подряд.

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  3. dexter 27.02.2025 01:08 # dexter
    На ТРОНЕ!

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  4. narcot 27.02.2025 01:06 # narcot
    ебло, что тут написано?

    https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-26/us-russia-mull-cooperation-on-arctic-trade-routes-exploration?embedded-checkout=true

    US, Russia Mull Cooperation on Arctic Trade Routes, Exploration

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  5. drogba11cool 27.02.2025 01:01 # drogba11cool
    А кто будку и вротурика обоссал?

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  6. electric 27.02.2025 00:53 # electric
    КОРОЛИ!!!

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  7. novocaine 27.02.2025 00:45 # novocaine
    учитывая что хyйланд, литерали, пустое место, можно сказать, вдевятером

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  8. thegodfather 27.02.2025 00:44 # thegodfather
    Моща!

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  9. narcot 27.02.2025 00:43 # narcot
    ебло попущенное, что ты мне так доказываешь?


    26.02.2025 23:57 # удалить
    narcot

    путин предлагает у него купить. а я что писал, дислексичка?))
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    оправдывайся по арктике, ебло)

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  10. imf-tua 27.02.2025 00:43 # imf-tua
    Пожизненный контракт для чморима в студию!

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  11. drogba11cool 27.02.2025 00:43 # drogba11cool
    Сити потихоньку ко второму месту приближаются.

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