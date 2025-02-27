"Юнайтед" вдесятером победил "Ипсвич"

"Манчестер Юнайтед" вдесятером вырвал победу в домашнем противостоянии с "Ипсвичем" — 3:2.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Лени Йоро и Алехандро Гарначо, заменив Нуссаира Мазрауи и Каземиро.



В старт "трактористов" были внедрены Аксель Туанзебе и Сэм Морси, заменив Бена Годфри и Калвина Филлипса.



Уже на первой минуте для хозяев "Олд Траффорд" прозвучал тревожный звоночек, но Лиам Делап не попал в створ. Прошло всего две минуты, и Патрик Доргу неудачно скинул мяч назад своему голкиперу Андре Онана, в результате чего Джейден Филоджин поразил пустые ворота — 0:1.



"Дьяволы" пошли отыгрываться и восстановили равновесие в счете только благодаря стандарту и автоголу. Исполняя штрафной с левого фланга, Бруну Фернандеш навесил к ближней штанге, где Морси поразил свои ворота — 1:1.



А уже на 26-й минуте "Юнайтед" вышел вперед. Маттейс Де Лигт добил мяч в ворота с близкого расстояния после того, как голкипер "Ипсвича" Алекс Палмер отразил удар Диогу Далота — 2:1.



В дальнейшем хозяева доминировали над соперником, но незадолго до перерыва Доргу еще раз подвел свою команду и получил прямую красную карточку после грубой игры против Омари Хатчинсона.



Не успев оказаться вдесятером, "Юнайтед" пропустил. Туанзебе сделал передачу с правого фланга к воротам, где Филоджин опередил защитника и подправил мяч в сетку — 2:2.



Второй тайм начался с того, что Магуайр свободно пробил головой с отскоком от газона после подачи Фернандешем углового — 3:2.



"Дьяволы" выглядели очень прилично вдесятером, но вскоре решили отдать инициативу сопернику и сосредоточиться на удержании победного счета. С этой задачей они со скрипом справились.



"Юнайтед" пропустил нелепые голы, особенно первый, но нашел в себе силы преодолеть обстоятельства и набрать важные три очка.



"Манчестер Юнайтед" — "Ипсвич". Отчет о матче