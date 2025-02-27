"Юнайтед" вдесятером победил "Ипсвич"
"Манчестер Юнайтед" вдесятером вырвал победу в домашнем противостоянии с "Ипсвичем" — 3:2.
В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Лени Йоро и Алехандро Гарначо, заменив Нуссаира Мазрауи и Каземиро.
В старт "трактористов" были внедрены Аксель Туанзебе и Сэм Морси, заменив Бена Годфри и Калвина Филлипса.
Уже на первой минуте для хозяев "Олд Траффорд" прозвучал тревожный звоночек, но Лиам Делап не попал в створ. Прошло всего две минуты, и Патрик Доргу неудачно скинул мяч назад своему голкиперу Андре Онана, в результате чего Джейден Филоджин поразил пустые ворота — 0:1.
"Дьяволы" пошли отыгрываться и восстановили равновесие в счете только благодаря стандарту и автоголу. Исполняя штрафной с левого фланга, Бруну Фернандеш навесил к ближней штанге, где Морси поразил свои ворота — 1:1.
А уже на 26-й минуте "Юнайтед" вышел вперед. Маттейс Де Лигт добил мяч в ворота с близкого расстояния после того, как голкипер "Ипсвича" Алекс Палмер отразил удар Диогу Далота — 2:1.
В дальнейшем хозяева доминировали над соперником, но незадолго до перерыва Доргу еще раз подвел свою команду и получил прямую красную карточку после грубой игры против Омари Хатчинсона.
Не успев оказаться вдесятером, "Юнайтед" пропустил. Туанзебе сделал передачу с правого фланга к воротам, где Филоджин опередил защитника и подправил мяч в сетку — 2:2.
Второй тайм начался с того, что Магуайр свободно пробил головой с отскоком от газона после подачи Фернандешем углового — 3:2.
"Дьяволы" выглядели очень прилично вдесятером, но вскоре решили отдать инициативу сопернику и сосредоточиться на удержании победного счета. С этой задачей они со скрипом справились.
"Юнайтед" пропустил нелепые голы, особенно первый, но нашел в себе силы преодолеть обстоятельства и набрать важные три очка.
"Манчестер Юнайтед" — "Ипсвич". Отчет о матче
27.02.2025 00:40
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Последние комментарии:
Походу таблица так и останется
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С победой красные!
Второй сухарь подряд.
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На ТРОНЕ!
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ебло, что тут написано?
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-26/us-russia-mull-cooperation-on-arctic-trade-routes-exploration?embedded-checkout=true
US, Russia Mull Cooperation on Arctic Trade Routes, Exploration
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А кто будку и вротурика обоссал?
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КОРОЛИ!!!
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учитывая что хyйланд, литерали, пустое место, можно сказать, вдевятером
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Моща!
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ебло попущенное, что ты мне так доказываешь?
26.02.2025 23:57 # удалить
narcot
путин предлагает у него купить. а я что писал, дислексичка?))
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оправдывайся по арктике, ебло)
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Пожизненный контракт для чморима в студию!
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Сити потихоньку ко второму месту приближаются.
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