Холанд принес "Сити" победу над "Тоттенхэмом"

Быстрый гол вернувшегося после травмы Эрлинга Холанда обеспечил "Манчестер Сити" победу 0:1 в гостях у "Тоттенхэма".

Относительно матча против "Ипсвича" из стартового состава "шпор" пропали Джед Спенс, Деян Кулусевски и Сон Хен Мин, которых заменили Педро Порро, Вильсон Одобер и Джеймс Мэддисон.



У "горожан" с первых минут появились Рубен Диаш, Матео Ковачич, Матеуш Нунеш и Эрлинг Холанд, заменив Натана Аке, Рико Льюиса, Кевина Де Брюйне и Фила Фодена.



Холанд отметил свое возвращение на футбольное поле на 12-й минуте. Жереми Доку классно сыграл на левом краю штрафной, после чего покатил низом к границе вратарской, откуда удар в касание нанес Эрлинг — 0:1.



Гол придал уверенности хозяевам, которые в дальнейшем переигрывали своего соперника и до перерыва упустили пару хороших возможностей укрепить свое преимущество в счете.



В начале второго тайма Одобер упустил редкую для "Тоттенхэма" возможность сравнять счет, не сумев замкнуть прострел Порро вдоль ворот.



После перерыва "шпоры" заметно активизировали свои попытки отыграться, и однажды Эдерсон просто выручил "горожан".



На четвертой компенсированной минуте Холанд сыграл в стенку с Филом Фоденом, продрался через защитников и закатил мяч в ворота, однако Эрлинг подыграл себе рукой и поэтому своего второго гола лишился.



"Сити" совершенно ничего не показал после перерыва, отбиваясь от атак "Тоттенхэма" весь тайм, однако главное, что результат был достигнут.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче