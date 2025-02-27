Холанд принес "Сити" победу над "Тоттенхэмом"

Эрлинг Холанд Быстрый гол вернувшегося после травмы Эрлинга Холанда обеспечил "Манчестер Сити" победу 0:1 в гостях у "Тоттенхэма".

Относительно матча против "Ипсвича" из стартового состава "шпор" пропали Джед Спенс, Деян Кулусевски и Сон Хен Мин, которых заменили Педро Порро, Вильсон Одобер и Джеймс Мэддисон.

У "горожан" с первых минут появились Рубен Диаш, Матео Ковачич, Матеуш Нунеш и Эрлинг Холанд, заменив Натана Аке, Рико Льюиса, Кевина Де Брюйне и Фила Фодена.

Холанд отметил свое возвращение на футбольное поле на 12-й минуте. Жереми Доку классно сыграл на левом краю штрафной, после чего покатил низом к границе вратарской, откуда удар в касание нанес Эрлинг — 0:1.

Гол придал уверенности хозяевам, которые в дальнейшем переигрывали своего соперника и до перерыва упустили пару хороших возможностей укрепить свое преимущество в счете.

В начале второго тайма Одобер упустил редкую для "Тоттенхэма" возможность сравнять счет, не сумев замкнуть прострел Порро вдоль ворот.

После перерыва "шпоры" заметно активизировали свои попытки отыграться, и однажды Эдерсон просто выручил "горожан".

На четвертой компенсированной минуте Холанд сыграл в стенку с Филом Фоденом, продрался через защитников и закатил мяч в ворота, однако Эрлинг подыграл себе рукой и поэтому своего второго гола лишился.

"Сити" совершенно ничего не показал после перерыва, отбиваясь от атак "Тоттенхэма" весь тайм, однако главное, что результат был достигнут.

"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2025 00:30

Количество просмотров Просмотров: 386

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 27.02.2025 01:11 # lovrentiy
    Всё, с победой красные!

    (ответить)

  2. electric 27.02.2025 00:50 # electric
    Привезёт ли кванса за 15 мин? Если да, то сколько раз?

    (ответить)

  3. dexter 27.02.2025 00:46 # dexter
    Это заебись.

    Впрочем, как и твое горение отдельным.

    (ответить)

  4. dexter 27.02.2025 00:40 # dexter
    27.02.2025 00:28 # удалить
    dexter

    Мопсярка по желудям соскучилась:

    Путин» сообщил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США.

    Снимай санкции - будем торговать, по рыночной стоимости)

    Россия и США могли бы обдумать совместный проект по производству алюминия, заявил Путин. «Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия», — сказал глава государства.

    Табуреткин не отличает возобновление поставок от совместного предприятия по добычи.

    Ну что ж е6ло, этот мир готовит еще много разных открытий для тугосерьки)

    (ответить)

  5. thegodfather 27.02.2025 00:39 # thegodfather
    Ну следующий сезон точно ваш, подсосал ебучий.
    Так то выкупите сперминга за аналик, шешку
    Продадите салибу и трон ваш.

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  6. lovrentiy 27.02.2025 00:36 # lovrentiy
    Просто как катят раскатали

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  7. electric 27.02.2025 00:36 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  8. thegodfather 27.02.2025 00:35 # thegodfather
    Салашик машина

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  9. ot4im-surgut 27.02.2025 00:34 # ot4im-surgut
    США и Россия обсуждают возможность совместной добычи природных ресурсов в Арктике и сотрудничества по торговым маршрутам — Bloomberg

    вот, еще одна новость ахуенная

    хуйло отдает америке "рускую арктику"

    ахахахахахахахах

    русня, шо с ебалом?

    (ответить)

  10. electric 27.02.2025 00:33 # electric
    26.02.2025 22:29 #
    gameboy

    Арсенал и МС победы
    Сороки с ЛГБТпулем Тотал >3
    4.75
    Погнали

    Источник: http://fapl.ru/posts/113280/?c=1#c8025805

    (ответить)

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