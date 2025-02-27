Холанд принес "Сити" победу над "Тоттенхэмом"
Быстрый гол вернувшегося после травмы Эрлинга Холанда обеспечил "Манчестер Сити" победу 0:1 в гостях у "Тоттенхэма".
Относительно матча против "Ипсвича" из стартового состава "шпор" пропали Джед Спенс, Деян Кулусевски и Сон Хен Мин, которых заменили Педро Порро, Вильсон Одобер и Джеймс Мэддисон.
У "горожан" с первых минут появились Рубен Диаш, Матео Ковачич, Матеуш Нунеш и Эрлинг Холанд, заменив Натана Аке, Рико Льюиса, Кевина Де Брюйне и Фила Фодена.
Холанд отметил свое возвращение на футбольное поле на 12-й минуте. Жереми Доку классно сыграл на левом краю штрафной, после чего покатил низом к границе вратарской, откуда удар в касание нанес Эрлинг — 0:1.
Гол придал уверенности хозяевам, которые в дальнейшем переигрывали своего соперника и до перерыва упустили пару хороших возможностей укрепить свое преимущество в счете.
В начале второго тайма Одобер упустил редкую для "Тоттенхэма" возможность сравнять счет, не сумев замкнуть прострел Порро вдоль ворот.
После перерыва "шпоры" заметно активизировали свои попытки отыграться, и однажды Эдерсон просто выручил "горожан".
На четвертой компенсированной минуте Холанд сыграл в стенку с Филом Фоденом, продрался через защитников и закатил мяч в ворота, однако Эрлинг подыграл себе рукой и поэтому своего второго гола лишился.
"Сити" совершенно ничего не показал после перерыва, отбиваясь от атак "Тоттенхэма" весь тайм, однако главное, что результат был достигнут.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
27.02.2025 00:30
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Последние комментарии:
Всё, с победой красные!
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Привезёт ли кванса за 15 мин? Если да, то сколько раз?
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Это заебись.
Впрочем, как и твое горение отдельным.
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27.02.2025 00:28 # удалить
dexter
Мопсярка по желудям соскучилась:
Путин» сообщил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США.
Снимай санкции - будем торговать, по рыночной стоимости)
Россия и США могли бы обдумать совместный проект по производству алюминия, заявил Путин. «Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия», — сказал глава государства.
Табуреткин не отличает возобновление поставок от совместного предприятия по добычи.
Ну что ж е6ло, этот мир готовит еще много разных открытий для тугосерьки)
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Ну следующий сезон точно ваш, подсосал ебучий.
Так то выкупите сперминга за аналик, шешку
Продадите салибу и трон ваш.
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Просто как катят раскатали
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КНЯЗИ!!!
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Салашик машина
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США и Россия обсуждают возможность совместной добычи природных ресурсов в Арктике и сотрудничества по торговым маршрутам — Bloomberg
вот, еще одна новость ахуенная
хуйло отдает америке "рускую арктику"
ахахахахахахахах
русня, шо с ебалом?
(ответить)
26.02.2025 22:29 #
gameboy
Арсенал и МС победы
Сороки с ЛГБТпулем Тотал >3
4.75
Погнали
Источник: http://fapl.ru/posts/113280/?c=1#c8025805
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