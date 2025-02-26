"Наполи" хочет как можно скорее продать Осимхена

Спортивный директор итальянского "Наполи" Джованни Манна подтвердил, что его клуб уже работает над продажей нападающего Виктора Осимхена.

Прошлым летом "Наполи" до самого дедлайна вел переговоры с "Челси" насчет Осимхена, однако сторонам не хватило времени для согласования этого трансфера.



В результате "Наполи" лишь смог отправить Осимхена в аренду в "Галатасарай", однако клуб Серии А выучил урок и теперь пытается найти покупателя на 26-летнего нигерийца заранее.



"Это правда, что в контракте Виктора Осимхена есть пункт о выкупе. Мы работаем над тем, чтобы найти решение как можно скорее и избежать позднего трансфера, как это было прошлым летом", — сообщил Манна Sky.



Ожидается, что после окончания этого сезона "Челси" вернется к идее с покупкой забивного нападающего. Также Виктора сватали в "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".