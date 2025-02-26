Колуилл: "Эта победа повышает нашу уверенность"

Защитник "Челси" Леви Колуилл считает, что победа над "Саутгемптоном" придаст его команде уверенности в себе.

Накануне "Челси" разгромил последнюю команду Премьер-Лиги со счетом 4:0, одержав только свою третью победу в 11 последних матчах чемпионата.



Став автором одного из голов своей команды против "Саутгемптона", Колуилл выразил уверенность, что "Челси" преодолел свой кризис.



"Последние матчи были тяжелыми, поэтому нам было важно реабилитироваться. Важно забить эти голы, сохранить свои ворота на замке и, самое важное, укрепить свою уверенность в себе. Надеюсь, мы возьмем это с собой на следующий матч".



"Все мы доверяем друг другу, и мы знали, что это придет. Каждая команда проходит через плохие времена и тяжелые отрезки, и нам просто нужно было преодолеть это. Сегодня мы сделали это. Эта победа повышает нашу уверенность", — цитирует Колуилла The Independent.