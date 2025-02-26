"Вест Хэм" и "Пэлас" проявляют интерес к Харвуд-Беллису

"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" проявляют интерес к центральному защитнику "Саутгемптона" Тейлору Харвуд-Беллису.

В данный момент "Саутгемптон" прочно занимает последнее место в Премьер-Лиге, набрав лишь девять очков в 27 матчах этого сезона. Уже в ближайшие недели "святые" должны подтвердить свое возвращение в Чемпионшип.



Лично для Харвуд-Беллиса это весьма позитивный сезон. 23-летний англичанин регулярно играет на уровне Премьер-Лиги, а в ноябре дебютировал за сборную Англии, отметив свой дебют голом.



По информации talkSPORT, Харвуд-Беллис с высокой вероятностью покинет "Саутгемптон" после окончания этого сезона, и "Вест Хэм" с "Кристал Пэлас" значатся среди претендентов на Тейлора.



С недавних пор интересы будущего зятя Роя Кина представляет агентство Unique Sports Group, которое известно тесными связями с обоими лондонскими клубами.