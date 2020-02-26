Кокрейн вошел в штаб Тухеля в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заполучил в свой штаб Джастина Кокрейна из "Брентфорда".

Как сообщает BBC, теперь 43-летний Кокрейн будет совмещать работу в клубе и сборной.



В свое время Кокрейн возглавлял юношеские сборные Англии U-15, U-16 и U-17, где, среди прочих, ему довелось поработать с Льюисом Холлом, Рико Льюисом и Нони Мадуэке, которые теперь вызываются во взрослую сборную.



Прежде также поработав в "Тоттенхэме" и "Манчестер Юнайтед", в 2022 году Кокрейн был назначен помощником главного тренера "Брентфорда" Томаса Франка.