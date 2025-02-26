Салах рассказал, какой совет получил от Венгера

Нападающий "Ливерпуля" Мохамеда он получил от бывшего главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера.

За свою насыщенную карьеру Венгеру довелось поработать с рядом великих игроков, поэтому однажды Салах обратился за советом к Арсену о том, как ему войти в когорту лучших.



"Я получил тот совет от Арсена Венгера в прошлом. Я задал ему вопрос о том, отличает ли великих игроков способность забивать решающие голы, потому что у него были великие игроки в карьере".



"Он сказал мне: "В случае с великими игроками не имеет значения, как он проводит матч. Он всегда сохраняет концентрацию и ждет своего момента. Он всегда в игре". И я принял это к сведению несколько лет назад".



"Эмоции игроков испытывают взлеты и падения, но я не хочу, чтобы мои эмоции были такими. Я просто стараюсь быть стабильным и понимаю, что ты не будешь показывать свою лучшую игру в каждом матче. Если ты будешь сохранять концентрацию, тебе может предоставиться один момент", — цитирует Салаха Daily Mirror.