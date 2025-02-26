Ван ден Берг мечтает о возвращении в "Ливерпуль"

Защитник "Брентфорда" Сепп Ван ден Берг заявил, что мечтает однажды вернуться в "Ливерпуль".

Ван ден Берг еще юниором присоединился к "Ливерпулю", несколько раз отправлялся в аренду, а прошлым летом был продан в "Брентфорд" за 25 миллионов фунтов.



Ван ден Берг был рад обрести регулярную игровую практику на уровне Премьер-Лиги, но при этом 23-летний голландец сохраняет теплые чувства к "Ливерпулю".



"Я несколько раз разговаривал со Слотом, но еще до начала подготовки к сезону я дал понять клубу, что хочу уйти и играть минуты".



"Я солгу, если скажу, что не мечтаю вернуться в "Ливерпуль" однажды. Это по-прежнему у меня на уме. Но в тот момент для моей карьеры было лучше пойти другим путем и много играть".



"То, что я делаю сейчас, позволяет мне развиваться. После предсезонного периода "Ливерпуль" дал понять, что я был так хорош, и они хотят меня сохранить. Но я этого не видел".



"Это был целиком мой выбор, и я рад, что играю в Премьер-Лиге каждую неделю", — цитирует Ван ден Берга talkSPORT.