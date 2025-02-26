Стоунс пропустит около двух месяцев
Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс избежал операции на бедре, но все равно пропустит около двух месяцев.
Стоунс повредил свое бедро в самом начале проигранного "Сити" матча Лиги Чемпионов против "Реала" 19 февраля (3:1).
Выступая перед прессой накануне, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что 30-летний англичанин вернется не раньше конца апреля.
"Нет, операция не потребуется. Он сможет восстановиться за восемь или 10 недель без операции", — цитирует Гвардиолу The Athletic.
В этом сезоне Стоунс сыграл только 20 матчей за "Сити" во всех соревнованиях. Травма Джона означает, что он пропустит дебют Томаса Тухеля у руля сборной Англии в марте.
Добавим, на такой же срок, но еще в первой встрече с "Реалом" "горожане" потеряли Мануэля Аканджи, который получил травму приводящей мышцы бедра.
26.02.2025 17:00
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