Стоунс пропустит около двух месяцев

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс избежал операции на бедре, но все равно пропустит около двух месяцев.

Стоунс повредил свое бедро в самом начале проигранного "Сити" матча Лиги Чемпионов против "Реала" 19 февраля (3:1).



Выступая перед прессой накануне, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что 30-летний англичанин вернется не раньше конца апреля.



"Нет, операция не потребуется. Он сможет восстановиться за восемь или 10 недель без операции", — цитирует Гвардиолу The Athletic.



В этом сезоне Стоунс сыграл только 20 матчей за "Сити" во всех соревнованиях. Травма Джона означает, что он пропустит дебют Томаса Тухеля у руля сборной Англии в марте.



Добавим, на такой же срок, но еще в первой встрече с "Реалом" "горожане" потеряли Мануэля Аканджи, который получил травму приводящей мышцы бедра.