Стоунс пропустит около двух месяцев

Джон Стоунс Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс избежал операции на бедре, но все равно пропустит около двух месяцев.

Стоунс повредил свое бедро в самом начале проигранного "Сити" матча Лиги Чемпионов против "Реала" 19 февраля (3:1).

Выступая перед прессой накануне, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что 30-летний англичанин вернется не раньше конца апреля.

"Нет, операция не потребуется. Он сможет восстановиться за восемь или 10 недель без операции", — цитирует Гвардиолу The Athletic.

В этом сезоне Стоунс сыграл только 20 матчей за "Сити" во всех соревнованиях. Травма Джона означает, что он пропустит дебют Томаса Тухеля у руля сборной Англии в марте.

Добавим, на такой же срок, но еще в первой встрече с "Реалом" "горожане" потеряли Мануэля Аканджи, который получил травму приводящей мышцы бедра.


Метки Манчестер Сити, Стоунс, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2025 17:00

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