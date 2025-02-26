"Юнайтед" планирует турне по Азии после окончания сезона

Сразу после окончания этого сезона "Манчестер Юнайтед" планирует совершить турне по Азии.

Как сообщает BBC, в рамках этого постсезонного турне команда Рубена Аморима сыграет два матча — в Малайзии и Гонконге.



"Юнайтед" обладает огромной армией фанатов в Малайзии, а авиакомпания Malaysia Airlines является официальным партнером клуба с "Олд Траффорд".



Последний раз "Юнайтед" играл матч в Малайзии еще в 2009 году, тогда как в Гонконге "красные дьяволы" не отмечались с 2013.



Убыток "Юнайтед" за последние пять лет составил свыше 300 миллионов фунтов, поэтому клуб активно работает над сокращением расходов и поиском дополнительных источников дохода.