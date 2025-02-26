Слот дисквалифицирован на два матча

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот был дисквалифицирован на два матча за реакцию на свое удаление после матча против "Эвертона".

Напомним, Слот вместе со своим ассистентом Сипке Хюльсхоффом получили по красной карточке от рефери Майкла Оливера после окончания мерсисайдского дерби 12 февраля (2:2).



Впоследствии Слот и Хюльсхофф согласились с выдвинутыми FA обвинениями в неподобающем поведении и использовании бранной речи. А теперь Ассоциация определилась с наказанием.



В результате Слот и Хюльсхофф не смогут присутствовать у бровки во время матчей Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в среду и против "Саутгемптона" 8 марта. Также им предстоит выплатить по штрафу в 70,000 и 7,000 фунтов, соответственно.



Отдельно FA оштрафовала "Ливерпуль" и "Эвертон" за неподобающее поведение своих игроков — на 65,000 и 50,000 фунтов, соответственно.



Добавим, дисквалификация Слота не распространяется на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ 5 марта.