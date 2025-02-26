Аморим: "Игроки МЮ не чувствуют давления от сокращений персонала"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его игроки не испытывают давления от сокращений персонала внутри клуба.

Сократив 250 сотрудников прошлым летом, в минувший понедельник "Юнайтед" объявил, то попрощается еще с 150-200 работниками.



С помощью этих мер совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф пытается вывести свой клуб из глубоко убыточного состояния.



Однако Аморим чувствует, что такого рода вещи никак не задевают его игроков и не могут их стимулировать выступать лучше.



"Я не хочу, чтобы это прозвучало как нечто плохое, но игроки не слишком-то это чувствуют. Они живут одну жизнь, они живут в пузыре. Для них это совершенно по-другому, нежели для меня и для каждого в клубе. Они не чувствуют это давление".



"Они чувствуют давление, от необходимости побеждать в "Манчестер Юнайтед". Каждый раз, когда мы проигрываем, когда мы не показываем хорошего футбола, много людей в социальных сетях и газетах подвергает их большому давлению".



"Затем они приезжают на тренировки и стараются исправить некоторые вещи. Так что в этом плане они не чувствуют давления, когда люди лишаются своих работ. Я не говорю, что это плохо, просто это молодые люди, которые живут в другом мире".



"Но они испытывают другого рода давление, и иногда оно жестче, потому что люди думают о них постоянно. Я имею ввиду друзей, социальные сети, бывших игроков, и они воспринимают это так близко к сердцу. Иногда им оказывается сложно исправить положение вещей", — цитирует Аморима Sky Sports.