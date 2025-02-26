Гвардиола: "Де Брюйне должен принять решение"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Кевин Де Брюйне должен сам определиться со своим будущим.

Контракт Де Брюйне с "Сити" истекает через полгода, и в этой кампании Премьер-Лиги Кевин лишь пять раз сыграл 90 минут, забив два гола и отдал шесть результативных передач.



Показатели Де Брюйне меркнул относительно его предыдущих сезонов, наполненных трофеями, однако Гвардиола учитывает заслуги Кевина перед клубом и позволяет бельгийскому ветерану самостоятельно принять решение.



"Конечно, мы весьма хорошо знаем друг друга, и мы весьма честны друг с другом".



"Думаю, в этой ситуации он должен принять решение, это самое важное. Он совершенно честен с собой, и он должен решить, что он чувствует и где он может быть в следующий период своей жизни. Летом ему исполнится 34, и он должен решить, как это было, например, с Давидом Сильвой", — цитирует Гвардиолу The Independent.