Слот объяснил, что нужно Салаху для "Золотого мяча"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, что нужно его нападающему Мохамеду Салаху для завоевания "Золотого мяча".

Салах демонстрирует впечатляющие показатели результативности в этом сезоне, однако Слот считает, что этого мало.



По мнению Слота, Салаху нужны командные трофеи, чтобы реально претендовать на "Золотой мяч, и в первую очередь — Премьер-Лига или Лига Чемпионов.



"Его в основном получают атакующие игроки, но последним победителем был полузащитник (Родри). Хорошая вещь в том, что имя Мо упоминается, и это означает, что его дела идут хорошо и что наши дела идут хорошо. В целом тот, "Золотой мяч" выигрывает тот, выигрывает что-нибудь еще".



"Мне очень понравилось то, что против "Сити", помимо важного гола и результативной передачи, он проделал выдающийся объем оборонительной работы во второй тайме. Если мы как команда выиграем что-нибудь, его шансы выиграть "Золотой мяч" будут гораздо выше. Победа в Лиге Чемпионов только увеличит его шансы, но последний обладатель "Золотого мяча" ее не выиграл".



"В большинстве случаев победителем становится тот, кто выигрывает свою лигу или Лигу Чемпионов. Футбол всегда был таким — тебе нужна команда, чтобы выиграть индивидуальные награды. Но Мо понимает это", — цитирует Слота Daily Mirror.