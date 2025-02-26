Аморим: "Команда не помогает Хейлунду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что его команда создает недостаточно моментов для своего нападающего Расмуса Хейлунда.

Хейлунд забил лишь два гола в этом сезоне Премьер-Лиги. Сейчас Расмус не может отличиться в английском первенстве уже 11 матчей кряду.



Однако Амориму кажется, что проблема не в Хейлунде. По мнению Рубена, 22-летний датчанин не имеет достаточной поддержки от партнеров по команде.



"Мы как команда не помогаем Расмусу, и я думаю, это ясно. Мы не создаем большого количества моментов. Мы недостаточно угрожаем чужим воротам, и вы можете это чувствовать в матчах".



"Иногда мы разыгрываем мяч на дальней трети поля, но вы не чувствуете, что мы являемся опасной командой. То же самое, когда мы обороняемся глубоко — зачастую соперник не боится, что мы убежим в контратаку. Поэтому у меня как у тренера есть ощущение, что мы не помогаем своим нападающим".



"Думаю, Расмус обладает большим потенциалом. Если мы улучшим свою манеру игры, у него будет больше возможностей забить. Он прибыл сюда очень молодым, и иногда это тяжело, когда ты молод и играешь все время. Нам нужно это улучшить все вместе".



"Нам нужно смотреть на Расмуса как на игрока — у него есть скорость и техника, он забил ряд голов, которые действительно сложно забить. Иногда он не совершает рывок, потому что он много минут не касался мяча и ему не терпится принять мяч. В результате он отдаляется от ворот, где ему положено быть при игре на дальней трети поля. Мы занимаемся этим на тренировках. Иногда дело в уверенности игрока, но прежде всего это зависит от нашей манеры игры", — цитирует Аморима The Athletic.