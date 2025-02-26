Гвардиола: "Перестройка "Сити" — не крупнейшее испытание в моей карьере"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не считает, что предстоящая перестройка команды является крупнейшим испытанием в его тренерской карьере.

Текущий сезон отчетливо показал, что состав "Сити" нуждается в обновлении и омоложении, и "горожане" начали этот процесс еще в январе, купив Абдукодира Хусанова, Витора Рейса, Нико Гонсалеса и Омара Мармуша.



Грядущим летом Гвардиола продолжит перестройку, однако Хосеп уверяет, что это стало обычным делом для него.



"Самое серьезное испытание в моей карьере? Нет. Мы это уже делали".



"Спустя девять лет мы не являемся той же командой, с которой мы начинали девять лет назад. Мы делали это (перестройку) уже два или три раза. Это не является крупнейшим испытанием".



"Испытание было, когда я начинал свою тренерскую карьеру со своим штабом. Я доказал и мой персонал доказал, что нам это по плечу", — цитирует Гвардиолу ESPN.