Слот: "Не был доволен Нуньесом второй раз подряд"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему решил публично раскритиковать своего нападающего Дарвина Нуньеса.

Напомним, после ничьей 2:2 против "Астон Виллы" посреди прошлой недели Слот раскритиковал Нуньеса за реакцию на свой промах. Вышедший со скамейки Дарвин перестал стараться на команду после того, как не попал по пустым воротам.



По словам Слота, аналогичным образом Нуньес повел себя во время победного матча против "Вулверхэмптона" тремя днями ранее (2:1), и для Арне подобное оказалось чересчур.



"Я помог ему, сказав, что ты можешь упустить момент. Я был не только строг с ним. Но второй раз подряд я не был доволен его трудолюбием, против "Вулверхэмптона" и против "Виллы".



"Я всегда стараюсь быть честным со своими игроками, а также с вами, парни (медиа), поэтому я не говорю, что он никогда не трудился упорно. Я знаю его с другой стороны. Я знаю его по домашнему матчу против "Виллы", когда он совершил рывок на 100 метров и забил гол; я знаю его по домашнему матчу против "Сити", когда он очень агрессивно прессинговал, отбирал мяч и помог нам забить".



"Но я могу смириться, когда игрок не выкладывается изо всех сил. Это должно быть ясно. Я могу смириться с этим раз, но дважды — это немного чересчур. Поэтому я высказался насчет этого".



"Это не так, что я внезапно очень разозлился на него. Я не переживаю, если он упустил момент. Я бы хотел, чтобы он забил, и я знаю, что в конце концов он и так забьет. Но если ты упускаешь момент, тебе нужно сражаться за команду. Я не говорю, что он этого совершенно не делал, но это не был обычный Дарвин, которого любят фанаты. А любят они его в основном за то, что он всегда так упорно трудится", — цитирует Слота The Independent.