Камбьязо и Ливраменто входят в шорт-лист "Сити" из правых защитников

"Манчестер Сити" рассматривает Андреа Камбьязо из "Ювентуса" и Тино Ливраменто из "Ньюкасла" на роль правого защитника.

"Сити" находится в поисках усиления правого защитника с тех пор, как Кайл Уолкер отправился в "Милан" в зимнее трансферное окно.



Уолкер уже не вернется в "Сити", хотя ушел только в аренду, поэтому клубу с "Этихад" нужна адекватная замена.



По информации The Telegraph, "Сити" проявляет серьезный интерес к 25-летнему Камбьязо, а также следит за успехами 22-летнего Ливраменто, который с недавних пор стал вызываться в сборную Англии.



Помимо правого фланга обороны, "Сити" ищет новичка на позицию центрального полузащитника. Этот игрок помог бы разгрузить 34-летнего Илкая Гюндогана.