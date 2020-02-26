Тен Хаг грозился отправить Рэшфорда в клуб седьмого дивизиона

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тег Хаг хотел отправить нападающего Маркуса Рэшфорда в клуб седьмого английского дивизиона.

Дебютный сезон Тен Хага в "Юнайтед" — 2022/23 — оказался лучшим в карьере Рэшфорда, который забил 30 голов и заслужил новый контракт с зарплатой в 350,000 фунтов в неделю.



Однако уже в следующем сезоне Рэшфорд перестал проявлять себя, отличившись только восемь раз в 43 матчах. Вдобавок у Маркуса стали возникать проблемы дисциплинарного характера.



На фоне этих игровых и не только проблем отношения Рэшфорда и Тен Хага напрочь испортились. Ближе к концу прошлого сезона во время встречи на базе в Каррингтоне "одно доверенное лицо" сказало Эрику, что сэр Алекс Фергюсон не стал бы терпеть такое поведение игрока, отправив того в "Маклсфилд" из седьмого дивизиона.



В ответ на это, утверждает Manchester Evening News, Тен Хаг сказал, что он сам бы отправил Рэшфорда в "Маклсфилд", если бы не дефицит нападающих у "Юнайтед".



Тен Хаг был открыт к расставанию с Рэшфордом прошлым летом, однако "Юнайтед" не нашел покупателя на своего воспитанника. Уже в октябре Эрик оказался уволен, а Маркус в январе отправился в аренду в "Астон Виллу".