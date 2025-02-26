Мареска: "Палмеру нужно продолжать трудиться и улыбаться"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска призвал своего бомбардира Коула Палмера продолжать упорно трудиться и не унывать на фоне голевой "засухи".

Победа 4:0 над "Саутгемптоном" накануне стала седьмым кряду матчем, в котором Палмеру не удалось забить, хотя Коул имел ряд моментов, включая выход один на один в середине первого тайма.



Однако Мареска по-прежнему не видит повода для беспокойства и считает такой спад у 22-летнего англичанина нормой.



"Ему нужно продолжать трудиться, продолжать быть счастливым, продолжать улыбаться, как он это делает".



"Переживать такой момент, когда тебе не удается забить, нормально. Просто продолжай, и ты забьешь много голов".



"Он улыбается, и он счастлив. У нас нет сомнений, что он забьет еще много голов".



"Он — живой человек, Все большие игроки, все обычные игроки, игроки из большого клуба, тренер — живые люди, и у нас бывают плохие моменты".



"Даже если он молод, он провел время в большом клубе, и он знает, что у всех игроков бывают такого рода моменты", — сообщил Мареска BBC.