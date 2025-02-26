"Челси" разгромил "Саутгемптон"

"Челси" отвел душу на "Саутгемптоне", забив последней команде Премьер-Лиги четыре безответных гола.

Несмотря на результативную ошибку против "Астон Виллы", Филип Йоргенсен остался на воротах "синих". Тосин Адарабиойо и Джейдон Санчо появились вместо Трево Чалобы и Риса Джеймса.



Главный тренер "святых" Иван Юрич ввел в стартовый состав пять новых игроков: Юкинари Сугавару, Армеля Белла-Кочапа, Флинна Даунса, Уильяма Смоллбоуна и Пола Онуачу.



Первую половину первого тайма аутсайдер Премьер-Лиги смотрелся едва ли не лучше "Челси", который не имел никаких моментов.



Хозяева не имели моментов до 23-й минуте, когда вышедший один на один Коул Палмер не смог переиграть голкипера гостей Аарона Рамсдейла. Был назначен угловой, и после скидки Адарабиойо к дальней штанге Нкунку головой протолкнул мяч в ворота — 1:0.



На 32-й минуте "Саутгемптон" едва не сравнял счет, однако Йоргенсен в прыжке отразил удар Онуачу головой после подачи с фланга.



Вскоре "синие" ответили своим моментом. Нкунку с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки на рывок Педру Нету, а тот пробил в ближний угол ворот — 2:0.



Незадолго до окончания первого тайма Нету навесил со штрафного к границе вратарской, где Леви Колуилл выиграл борьбу на втором этаже — 3:0.



Во втором тайме "Челси" уже не хотел напрягаться, хотя по-прежнему владел инициативой и наносил кое-какие удары.



Однако еще один гол зрители увидели. На 78-й минуте вышедший на замену Тайрик Джордж сделал передачу с правого края штрафной в центр, где Марк Кукурелья спокойно обработал мяч и пробил — 4:0.



"Саутгемптон" оказался подходящий соперник, чтобы "Челси" мог одержать крупную победу и восстановить уверенность в себе, хотя Коулу Палмеру так и не удалось прервать свою голевую "засуху".



"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче