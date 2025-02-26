"Челси" разгромил "Саутгемптон"
"Челси" отвел душу на "Саутгемптоне", забив последней команде Премьер-Лиги четыре безответных гола.
Несмотря на результативную ошибку против "Астон Виллы", Филип Йоргенсен остался на воротах "синих". Тосин Адарабиойо и Джейдон Санчо появились вместо Трево Чалобы и Риса Джеймса.
Главный тренер "святых" Иван Юрич ввел в стартовый состав пять новых игроков: Юкинари Сугавару, Армеля Белла-Кочапа, Флинна Даунса, Уильяма Смоллбоуна и Пола Онуачу.
Первую половину первого тайма аутсайдер Премьер-Лиги смотрелся едва ли не лучше "Челси", который не имел никаких моментов.
Хозяева не имели моментов до 23-й минуте, когда вышедший один на один Коул Палмер не смог переиграть голкипера гостей Аарона Рамсдейла. Был назначен угловой, и после скидки Адарабиойо к дальней штанге Нкунку головой протолкнул мяч в ворота — 1:0.
На 32-й минуте "Саутгемптон" едва не сравнял счет, однако Йоргенсен в прыжке отразил удар Онуачу головой после подачи с фланга.
Вскоре "синие" ответили своим моментом. Нкунку с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки на рывок Педру Нету, а тот пробил в ближний угол ворот — 2:0.
Незадолго до окончания первого тайма Нету навесил со штрафного к границе вратарской, где Леви Колуилл выиграл борьбу на втором этаже — 3:0.
Во втором тайме "Челси" уже не хотел напрягаться, хотя по-прежнему владел инициативой и наносил кое-какие удары.
Однако еще один гол зрители увидели. На 78-й минуте вышедший на замену Тайрик Джордж сделал передачу с правого края штрафной в центр, где Марк Кукурелья спокойно обработал мяч и пробил — 4:0.
"Саутгемптон" оказался подходящий соперник, чтобы "Челси" мог одержать крупную победу и восстановить уверенность в себе, хотя Коулу Палмеру так и не удалось прервать свою голевую "засуху".
"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче
26.02.2025 01:10
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Последние комментарии:
Ребят, почему вы не обращаете внимание на очкастого головастика? Вы что, не оценили ещё старания? Он же столько сил вложил в факе, регал тг, раскручивал его неделями.
Обижаете беднягу, у него и так друзей нет, а ещё и вы игнорите.
(ответить)
Под Сургтом творог собрался, ребятааа
Шерсть распустилась совсем
Нужно гачибази станцевать
Из под носяры гимли убрать
...только моя, личная шлюша
но предала нашу любовь
ты дала пососать омару другу
он видел твои жгути-руки
...прощай, ты шлюша не моя
прощай!
(ответить)
че там палмерок?
(ответить)
В последние 3 4 матча нету енцо и кайседо лучшие.
Кукурелья как всегда на уровне.
Худшие палмер и гюсто
Такого хуевого палмера я еще не видел.
(ответить)
ЧЕМПИОНСИ!!!
С победой, братья-пенсики!
(ответить)
Даже праздничный гачибази омара без своим лысым, очкастым любовником не помог. Челче идёт вперёд.
Фанов с победой. Залупульцев с приятно проведённым временем!
(ответить)
Нету удивляет
Как и палмер.
(ответить)
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