Вивель останется в "Юнайтед" директором по комплектации состава
"Манчестер Юнайтед" утвердил Кристофера Вивеля в качестве директора по комплектации состава на постоянной основе.
Изначально "Юнайтед" пригласил Вивеля прошлым летом в качестве временной фигуры. Кристофер помог совладельцу "красных дьяволов" сэру Джиму Рэтклиффу в процессе перестройки клуба.
Как стало известно The Athletic, на "Олд Траффорд" остались довольны работой Вивеля, и Кристофер смог заключить контракт на несколько лет после того, как согласился на понижение зарплаты.
Вивиель займется развитием скаутской структуры "Юнайтед", комплектацией состава и поисками талантов. Кристофер будет напрямую отчитываться техническому директору Джейсону Уилкоксу, чье положение в клубе окрепло после ухода спортивного директора Дэна Эшуорта.
Добавим, до "Юнайтед" Вивель поработал в "Челси" и "РБ Лейпциг".
25.02.2025 23:00
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