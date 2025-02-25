Вивель останется в "Юнайтед" директором по комплектации состава

"Манчестер Юнайтед" утвердил Кристофера Вивеля в качестве директора по комплектации состава на постоянной основе.

Изначально "Юнайтед" пригласил Вивеля прошлым летом в качестве временной фигуры. Кристофер помог совладельцу "красных дьяволов" сэру Джиму Рэтклиффу в процессе перестройки клуба.



Как стало известно The Athletic, на "Олд Траффорд" остались довольны работой Вивеля, и Кристофер смог заключить контракт на несколько лет после того, как согласился на понижение зарплаты.



Вивиель займется развитием скаутской структуры "Юнайтед", комплектацией состава и поисками талантов. Кристофер будет напрямую отчитываться техническому директору Джейсону Уилкоксу, чье положение в клубе окрепло после ухода спортивного директора Дэна Эшуорта.



Добавим, до "Юнайтед" Вивель поработал в "Челси" и "РБ Лейпциг".