Мареска считает, что "Челси" не нужна Лига Чемпионов, чтобы удержать Палмера

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что его клубу не нужна Лига Чемпионов, чтобы убедить Коула Палмера остаться.

В последние недели Палмер, как и весь "Челси", переживает заметный спад, и в прессе даже появились слухи, что Коул может задуматься об отъезде со "Стэмфорд Бридж", если "синие" не квалифицируется в Лигу Чемпионов.



По словам Марески, фактор Лиги Чемпионов имеет значение лишь для потенциальных новичков, а не для тех игроков, которые уже находятся в "Челси".



"Конечно, если мы финишируем в топ-4 и сыграем в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, мы сможем убедить игроков прейти сюда. Но игроки, которые уже здесь? Я не думаю, что нам это нужно".



"Во-первых, нужно посмотреть, как мы финишируем. Затем, если мы не финишируем в топ-4, мы посмотрим, счастлив Коул или нет".



"Но я не думаю, что в данный момент Коул переживает насчет следующего года, насчет своего желания сыграть в Лиге Чемпионов. Коул просто сосредоточен на том, как он может помочь команде, как мы можем помочь ему, и как — о чем я говорил уже много, много раз в этом сезоне — мы можем вернуть этот клуб туда, где он должен быть", — цитирует Мареску Evening Standard.