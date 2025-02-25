Холанд возобновил тренировки после травмы колена

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд приступил к тренировкам во вторник, но его участие в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в среду остается под вопросом.

Напомним, Холанд пропустил оба матча "Сити" на прошлой неделе. Без своего ведущего бомбардира "горожане" проиграли и "Реалу" в Лиге Чемпионов (3:1), и "Ливерпулю" в Премьер-Лиге (0:2).



Отсутствие Холанда было вызвано проблемами с коленом, возникшими у Эрлинга в концовке победного для "Сити" матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" 15 февраля (4:0).



Во вторник Холанд смог выйти на тренировочное поле, однако наставник "Сити" Хосеп Гвардиола все еще может поберечь 24-летнего норвежца против "Тоттенхэма".



"Сегодня вечером после тренировки мы поймем (будет ли Холанд доступен). Я надеюсь на это, но пока не знаю".



"Он чувствует себя лучше, но в двух последних матчах он не мог играть. Завтра увидим", — цитирует Гвардиолу The Independent.