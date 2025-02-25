Аморим считает, что первая команда виновата в сокращениях в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что в сокращениях персонала внутри клуба виноват первая команда, которая не смогла обеспечить достаточный успех на футбольном поле.

Накануне "Юнайтед" объявил, что сократит еще 150-200 сотрудников — дополнительно к тем 250, с которыми клуб попрощался прошлым летом.



Аморим убежден, что значительную роль в этом сыграли неудачные результаты "Юнайтед" на футбольном поле в последние годы, и Рубен хочет докопаться до корня проблем.



"Ясное дело, нам нужно быстро улучшить свои результаты на поле. Нам нужно заниматься всеми проблемами в клубе, и важный момент заключается в том, чтобы понять, как мы оказались в этой ситуации".



"Это в значительной степени связано с недостатком успеха у футбольной команды. Команда является мотором любого футбольного клуба, и я просто хочу помочь клубу в той области, за которую отвечаю. Я хочу улучшить команду, улучшить игроков для достижения успеха".



"Это (сокращения) всегда сложно для каждого. Они видят, как их друзья и коллеги лишаются своей работы".



"Но нам нужно сосредоточиться. Мы как клуб должны осознать, что мы сделали неправильно и почему оказались в этой ситуации. Мы должны подумать о решениях", — цитирует Аморима Sky Sports.