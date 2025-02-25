Слот признал, что "Ливерпулю" становится дороже продлить Салаха из-за формы Мохамеда

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что феноменальная форма Мохамеда Салаха делает задачу по продлению контракта с египетским нападающим дороже для клуба.

В данный момент "Ливерпуль" все еще ведет переговоры с Салахом о продлении истекающего в конце сезона контракта.



32-летний египтянин забил 30 голов и отдал 21 результативную передачу в 38 матчах этого сезона, и Слот чувствует, что такая форма дает его подопечному основания требовать себе более выгодные условия за столом переговоров.



"На это можно посмотреть двумя способами. Вы можете сказать, что, чем лучше он выступает, тем дороже он становится, но если бы он играл хуже, у нас бы появились сомнения насчет продления его контракта. То, что сейчас он показывает такую игру, является лучшим раскладом для каждого — за исключением разве что того, кто платит ему зарплату".



"Для всех остальных это лучший расклад, потому что, если ты хочешь играть за этот клуб, тебе нужно соответствовать его уровню. В противном случае ты бесполезен, потому что нам нужны только те игроки, которые играют в свою лучшую игру. Мы говорим об одном из самых, самых лучших клубов в мире. Ему нужна такая игра, чтобы играть здесь, и мы надеемся, он продлит свое пребывание здесь", — цитирует Слота The Guardian.