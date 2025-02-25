Мареска уверен, что "Челси" на правильном пути

Наставник "Челси" Энцо Мареска убежден, что его команда на правильном пути, несмотря на спад в результатах.

"Челси" проиграл три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас занимает только седьмое место.



Однако до этого спада "Челси" демонстрировал отличные результаты и отличный футбол, благодаря чему Мареска поверил, что его игровая философия работает.



"Теперь я уверен в этом еще больше, чем когда мы начинали. У меня нет никаких сомнений насчет идеи. Проблема в том, что люди судят вашу идею, исходя из результатов".



Если бы один месяц назад, когда мы побеждали в каждом матче и были вторыми, вы спросили людей, довольны ли они нашей идеей, каждый бы ответил утвердительно".



"А теперь, когда мы теряем очки и занимаем седьмое место, люди имеют сомнения насчет идеи. Но лично я еще сильнее уверен насчет идеи. Это лишь вопрос результатов", — цитирует Мареску talkSPORT.