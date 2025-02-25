Артета гордится выступлением "Арсенала" в этом сезоне

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что гордится выступлением своей команды в этом сезоне.

В минувший уикенд отставание "Арсенала" от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" выросло до 11 очков, и многие уже успели поставить крест на шансах "канониров" завоевать титул.

Однако Артета не в настроении выбрасывать белый флаг и гордится тем, как "Арсенал" преодолевает трудности в этом сезоне.

"Я испытываю невероятное удовлетворение от работы каждый день с игроками и персоналом, преодолевая определенные ситуации".

"Если бы на старте сезона кто-нибудь сказал вам, что к этому моменту вы получите пять красных карточек, каждый раз играя более получаса вдесятером, и столкнетесь со столь огромным количеством травм, то вы подумали бы, что команда находится не выше середины таблицы и вылетела из Лиги Чемпионов".

"Но это не так, и это говорит о стойкости и амбициях этой команды. Это одна из вещей, которыми я горжусь больше всего. А когда ты рядом, ты хочешь большего".

"Только через мое мертвое тело мы перестанем мыслить таким образом и перестанем стараться изо всех сил улучшить свое положение", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 203

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arsenverim 25.02.2025 15:09 # arsenverim
    Несправедливое решение судей создало разницу очков с ливерпулем в первой половине сезона
    Травма Сака подкосила атаку команды и вся его нагрузка перешла на других игроков, что привело и к их травмам (Кай/Мартинелли/Жезус)
    Бездействие руководства в зимнее ТО добило эту команду

    И даже при всех этих проблемах Арсенал еще держится на втором месте, благодаря Артете.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: