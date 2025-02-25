Артета гордится выступлением "Арсенала" в этом сезоне

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что гордится выступлением своей команды в этом сезоне.

В минувший уикенд отставание "Арсенала" от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" выросло до 11 очков, и многие уже успели поставить крест на шансах "канониров" завоевать титул.



Однако Артета не в настроении выбрасывать белый флаг и гордится тем, как "Арсенал" преодолевает трудности в этом сезоне.



"Я испытываю невероятное удовлетворение от работы каждый день с игроками и персоналом, преодолевая определенные ситуации".



"Если бы на старте сезона кто-нибудь сказал вам, что к этому моменту вы получите пять красных карточек, каждый раз играя более получаса вдесятером, и столкнетесь со столь огромным количеством травм, то вы подумали бы, что команда находится не выше середины таблицы и вылетела из Лиги Чемпионов".



"Но это не так, и это говорит о стойкости и амбициях этой команды. Это одна из вещей, которыми я горжусь больше всего. А когда ты рядом, ты хочешь большего".



"Только через мое мертвое тело мы перестанем мыслить таким образом и перестанем стараться изо всех сил улучшить свое положение", — цитирует Артету Sky Sports.