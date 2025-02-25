"Ньюкасл" может продать Исака, если не попадет в Лигу Чемпионов

Будущее нападающего Александера Исака в "Ньюкасле" зависит от того, попадут ли "сороки" в Лигу Чемпионов.

Исак выдающимся образом проводит этот сезон, забив 21 гол и отдав пять результативных передач в 30 матчах с учетом всех соревнований.



Высочайшая результативность 25-летнего шведа позволяет "Ньюкаслу" занимать пятое месте в Премьер-Лиге, которого, вероятно, будет достаточно для попадания в Лигу Чемпионов на следующий сезон.



Помимо этого, у Исака будет возможность завоевать трофей в следующем месяце, когда "Ньюкасл" сыграет против "Ливерпуля" в финале Кубка Лиги на "Уэмбли".



Как сообщает Daily Mirror, "Ньюкасл" все еще надеется заключить новый контракт с Исаком, но если "сороки" не попадут в Лигу Чемпионов, Александеру может быть позволено покинуть "Сент-Джеймс Парк".



Правда, при таком сценарии "Ньюкасл" готов потребовать за Исака рекордные для Премьер-Лиги 150 миллионов фунтов, и это резко сужает круг клубов, которые смогут позволить себе Александера.