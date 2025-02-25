Каррагер считает, что "Ливерпулю" нужно совершить три приобретения летом

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что главному тренеру "красных" Арне Слоту нужно совершить три приобретения грядущим летом.

С момента назначения Слота прошлым летом "Ливерпуль" приобрел лишь Федерико Кьезу, который прописался в лазарете, и Георгия Мамардашвили, который прибудет на "Энфилд" в конце сезона.



Несмотря на отсутствие реального усиления, "Ливерпуль" стремительно движется к титулу Премьер-Лиги, однако Каррагер убежден, что чемпионство не должно ограничить активность клуба на трансферном рынке летом.



"Слот никого толком не привел, и это захватывающая вещь для "Ливерпуля". Они купили Кьезу в последнюю минуту на случай, если Салах получит травму. К следующему сезону Слот будет гораздо лучше знать свою команду, и если я прав, он использовал только 14 или 15 игроков".



"Наверное, в составе есть четыре или пять игроков, которых он не ценит. Я никого не критикую, просто теперь он, наверное, знает, в чем нуждается его команда".



"И хотя эта команда выиграет титул лиги, я по-прежнему думаю, что в этой команде есть три позиции, которые можно немного усилить".



"Думаю, "Ливерпуль" может пригласить левого защитника, центрального нападающего и атакующего полузащитника. Это довольно интересно, потому что, полагаю, у "Ливерпуля" есть деньги на траты", — сообщил Каррагер Sky Sports.