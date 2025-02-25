Ван Дейк хочет сделать "Энфилд" "ужасным местом" для соперников

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал болельщиков своего клуба сделать "Энфилд" "ужасным местом" для соперников в остатке сезона.

В данный момент "Ливерпуль" на всех парах спешит к титулу Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.



При этом "Ливерпуль" выглядел довольно нервозно во время своего предыдущего домашнего матча, хотя и одержал победу 2:1 над "Вулверхэмптоном".



Ван Дейк надеется, что болельщики помогут команде преодолеть эту нервозность и сделают "Энфилд" неприятным местом для выездов.



"Я упоминал это еще после матча против "Вулверхэмптона", и нервничать — это вполне нормально. Это человеческая реакция, и внутри вас может проснуться некоторая нервозность. Так может случиться снова".



"Но я думаю, это только поможет нам и фанатам, если мы сделаем "Энфилд" ужасным местом для соперников. В большинстве случаев так и было. То, как мы играем, способствует этому".



"Как много домашних матчей осталось? Семь из 11. Поэтому давайте сделаем их удивительными и настолько громкими, насколько это возможно. Мне даже не нужно говорить об этом, потому что обычно так и бывает".



"Поэтому давайте насладимся этим, сосредоточимся на среде, а затем станет видно", — цитирует Ван Дейка ESPN.