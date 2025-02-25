Мерсон считает, что Мареска в двух матчах от увольнения

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Челси" уволит своего главного тренера Энцо Мареску, если тот не выиграет два ближайших матча в Премьер-Лиге.

Вот уже несколько недель "Челси" переживает ощутимый спад, откатившись на седьмое место в таблице и поставив под вопрос свое попадание в Лигу Чемпионов.



Впереди у "Челси" домашние матчи против находящихся в зоне вылета "Саутгемптона" и "Лестера", и Мерсон считает, что Мареска обязан брать в них шесть очков.



"Если они не выиграют два следующих матча, этого тренера здесь не будет. В лице "Саутгемптона" и "Лестера" они играют против двух худших команд в Премьер-Лиге, и они такие уже давно. Поэтому, если они не выиграют эти два матча, ему будет непросто сохранить свою работу".



"Челси" обязан попасть в Лигу Чемпионов. Им нужно попасть в Лигу Чемпионов, чтобы сохранить игроков вроде Коула Палмера, которые хотят участвовать в этом соревновании".



"Им нужно финишировать в топ-5, иначе мне страшно подумать, что произойдет. Просто я не вижу, в чем их план. Все эти контракты на семь лет, но эти игроки ничуть не становятся лучше. Сколько их из них оказались успешны?"



"За исключением Палмера, я не вижу приобретений, которые оказались большим успехом для "Челси". Даже у Палмера сейчас не ладится игра. Палмер нуждается в Николасе Джексоне, а Николас Джексон нуждается в Палмере".



"Без движений Джексона Палмер становится выключен из игры. Перед ним не совершается никаких движений. Джексона критикуют, но сейчас, когда его нет в строю, вы можете понять, насколько он хорош".



"Сейчас им внезапно оказалось нечего предложить впереди, потому что никто не совершает рывки, и у Палмера нет пространства. Поэтому он отходит глубже и глубже. Джексон стал огромной потерей", — сообщил Мерсон Sky Sports.