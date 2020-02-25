Тен Хаг объявил, когда вернется к работе

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объявил, когда он вернется к работе.

Только прошлым летом продлив свой контракт с "Юнайтед", уже в октябре Тен Хаг был уволен. Эрик и его помощники покинули Манчестер с щедрой компенсацией в 10.4 млн. фунтов.



С тех пор Тен Хага сватали во многие европейские клубы, включая дортмундскую "Боруссию", однако Эрик решил, что не будет браться за новую работы по ходу сезона.



"Я уже решил, что не возьмусь ни за какую работу до 1 июля, поэтому я не вернусь до старта нового сезона".



"Если и есть одна вещь, по которой я скучаю, то это "Олд Траффорд", — цитирует Тен Хага SEG.