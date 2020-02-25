"Байер" видит в Макати замену для Вирца

Леверкузенский "Байер" рассматривает полузащитника "Манчестер Сити" Джеймса Макати в качестве своей цели номер один на случай ухода Флориана Вирца.

По информации Daily Mail, "Байер" сделал запрос насчет Макати еще в январе, однако "Сити" оказался не готов обсуждать уход Джеймса посреди сезона.



"Байер" планирует вернуться за Макати грядущим летом, потому что Вирц с высокой вероятностью покинет Леверкузен по окончании этого сезона.



"Сити" является серьезным претендентом на Вирца, однако 21-летнего немца также хотят "Ливерпуль", "Бавария" и "Реал".



Добавим, Макати так и не смог пробиться в стартовый состав "Сити" в этом сезоне, и сейчас от контракта Джеймса остается только один полный год.