"Байер" видит в Макати замену для Вирца
Леверкузенский "Байер" рассматривает полузащитника "Манчестер Сити" Джеймса Макати в качестве своей цели номер один на случай ухода Флориана Вирца.
По информации Daily Mail, "Байер" сделал запрос насчет Макати еще в январе, однако "Сити" оказался не готов обсуждать уход Джеймса посреди сезона.
"Байер" планирует вернуться за Макати грядущим летом, потому что Вирц с высокой вероятностью покинет Леверкузен по окончании этого сезона.
"Сити" является серьезным претендентом на Вирца, однако 21-летнего немца также хотят "Ливерпуль", "Бавария" и "Реал".
Добавим, Макати так и не смог пробиться в стартовый состав "Сити" в этом сезоне, и сейчас от контракта Джеймса остается только один полный год.
25.02.2025 09:00
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