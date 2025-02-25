"Тоттенхэм" начал переговоры с Бентанкуром о новом контракте

"Тоттенхэм" начал переговоры со своим полузащитником Родриго Бентанкуром о новом контакте.

Ранее в этом сезоне Бентанкур отбыл восьмиматчевую дисквалификацию за оскорбление своего партнера по команде Сона Хен Мина на расовой почве, но это не помешало Родриго сыграть 28 поединков во всех соревнованиях.



Действующий контракт Бентанкура истекает в конце следующего сезона, и главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассматривает 27-летнего уругвайца в качестве своего ключевого игрока.



По информации Daily Mail, "Тоттенхэм" и Бентанкур уже начали процесс согласования новой сделки. Пока переговоры находятся на ранней стадии.



Добавим, за время своей английской карьеры Бентанкур перенес ряд травм, включая надрыв крестообразных связок колена в феврале 2023.