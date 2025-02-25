Де Брюйне открыт к идее остаться в "Сити"

Полузащитник Кевин Де Брюйне открыт к идее продлить свое пребывание в "Манчестер Сити".

Действующий контракт Де Брюйне по-прежнему истекает в конце этого сезона, и Кевина уже несколько месяцев связывают с переездом в МЛС.



Де Брюйне выходил в стартовом составе менее чем на половину матчей "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги, и Кевин осознал, что больше не может соответствовать физическим требованиям футбола Хосепа Гвардиолы.



Как сообщает The Times, 33-летний бельгиец смирился с тем, что его роль в "Сити" будет ограниченной, если он останется на следующий сезон.



И хотя Де Брюйне открыт к идее остаться, препятствием может стать согласование зарплаты по новому контракту, потому что сейчас Кевин получает около 400,000 фунтов в неделю.