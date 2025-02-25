Тухель обсудил с Уайтом возвращение того в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель провел переговоры с защитником "Арсенала" Беном Уайтом насчет возвращения того в национальную команду.

Уайт стал недоступен для сборной Англии после своей ссоры со Стивом Холландом, ассистентом Гарета Саутгейта, во время Чемпионата Мира 2022 года в Катаре.



Тухель еще в декабре, до вступления в должность, пообещал побеседовать с Уайтом, и Daily Mail может подтвердить, что сейчас этот разговор состоялся.



Этот разговор совпал с возвращением Уайта в строй. 27-летний защитник восстановился после операции на колене и в минувшую субботу против "Вест Хэма" сыграл свои первые минуты с ноября.



В данный момент неясно, каким оказался итог этого разговора, однако уже скоро Тухель объявит имена игроков, вызванных на матчи против Албании и Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026 в марте.