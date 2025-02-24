"Юнайтед" теряет терпение к Хейлунду

Расмус Хейлунд Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" теряет терпение к нападающему Расмусу Хейлунду.

Хейлунд не забивает за "Юнайтед" с тех пор, как отметился дублем против "Виктории" в Лиге Европы 12 декабря.

К настоящему моменту голевая "засуха" 22-летнего датчанина достигла уже 16 матчей кряду с учетом всех соревнований.

В минувшую субботу против "Эвертона" Хейлунд был заменен главным тренером Рубеном Аморимом на 17-летнего Чидо Оби-Мартина за 20 минут до конца, когда "Юнайтед" уступал в два гола.

По информации Manchester Evening News, тренерский штаб "Юнайтед" начинает испытывать разочарование в отношении Хейлунда. Расмус был жестко раскритикован одним из помощников Аморима после поражения 1:0 от "Тоттенхэма" восемь дней назад.

Добавим, в июле 2023 "Юнайтед" приобрел Хейлунда у "Аталанты" по сделке стоимостью 72 миллиона фунтов. В своем дебютном сезоне на "Олд Траффорд" Расмус забил 16 голов во всех соревнованиях, но в этой кампании пока отличился только семь раз, включая лишь дважды в Премьер-Лиге.


Метки Манчестер Юнайтед, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2025 23:00

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Последние комментарии:




  1. glforevery 24.02.2025 23:25 # glforevery
    Хойлунд за 72.
    Холланд за 54.
    Это коротко о финансовой политике двух клубов.
    Всего наилучшего.

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  2. quavo 24.02.2025 23:07 # quavo
    Даа дна с зиркзее. Обоих продать бы летом

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