"Юнайтед" теряет терпение к Хейлунду

Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" теряет терпение к нападающему Расмусу Хейлунду.

Хейлунд не забивает за "Юнайтед" с тех пор, как отметился дублем против "Виктории" в Лиге Европы 12 декабря.



К настоящему моменту голевая "засуха" 22-летнего датчанина достигла уже 16 матчей кряду с учетом всех соревнований.



В минувшую субботу против "Эвертона" Хейлунд был заменен главным тренером Рубеном Аморимом на 17-летнего Чидо Оби-Мартина за 20 минут до конца, когда "Юнайтед" уступал в два гола.



По информации Manchester Evening News, тренерский штаб "Юнайтед" начинает испытывать разочарование в отношении Хейлунда. Расмус был жестко раскритикован одним из помощников Аморима после поражения 1:0 от "Тоттенхэма" восемь дней назад.



Добавим, в июле 2023 "Юнайтед" приобрел Хейлунда у "Аталанты" по сделке стоимостью 72 миллиона фунтов. В своем дебютном сезоне на "Олд Траффорд" Расмус забил 16 голов во всех соревнованиях, но в этой кампании пока отличился только семь раз, включая лишь дважды в Премьер-Лиге.