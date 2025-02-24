Невилл: "Арсенал" стал одержим стандартными положениями"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "Арсенал" стал одержим стандартными положениями.

В этом сезоне "Арсенал" забил после розыгрышей угловых больше голов, чем какая-либо другая команда Премьер-Лиги. Однако в последнее время это грозное оружие подводит "канониров".



По мнению Невилл, такой акцент сделал игру "Арсенала" однобокой. Также Гари критикует регулярные появления тренера по стандартам "канониров" Николя Жове у бровки во время матчей.



"Арсенал" стал довольно скованным, и порой они выглядя довольно напыщенными".



"Я чувствую, что у них возникла одержимость стандартными положениями, которые почти затмили всю игру, и это усугубляется присутствием тренера по стандартным положениям у бровки".



"Я чувствую, что свобода слегка ушла от них", — сообщил Невилл в своем подкасте.