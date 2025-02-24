Невилл: "Арсенал" стал одержим стандартными положениями"

Микель Артета и Николя Жове Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "Арсенал" стал одержим стандартными положениями.

В этом сезоне "Арсенал" забил после розыгрышей угловых больше голов, чем какая-либо другая команда Премьер-Лиги. Однако в последнее время это грозное оружие подводит "канониров".

По мнению Невилл, такой акцент сделал игру "Арсенала" однобокой. Также Гари критикует регулярные появления тренера по стандартам "канониров" Николя Жове у бровки во время матчей.

"Арсенал" стал довольно скованным, и порой они выглядя довольно напыщенными".

"Я чувствую, что у них возникла одержимость стандартными положениями, которые почти затмили всю игру, и это усугубляется присутствием тренера по стандартным положениям у бровки".

"Я чувствую, что свобода слегка ушла от них", — сообщил Невилл в своем подкасте.


Метки Арсенал, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2025 22:00

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