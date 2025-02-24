Йоргенсен останется на воротах "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что Филип Йоргенсен останется на воротах команды, несмотря на результативную ошибку против "Астон Виллы".

22-летний Йоргенсен получил место в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги после того, как его конкурент по позиции Роберт Санчес отметился рядом ляпов ранее в этом сезоне.



Однако против "Виллы" в минувшую субботу уже сам Йоргенсен совершил грубую ошибку, которая обернулась для "Челси" вторым пропущенным голом и, как следствие, поражением 2:1.



Тем не менее, Мареска не готов снова менять голкипера, поэтому Йоргенсен сыграет против "Саутгемптона" во вторник вечером.



"Если бы мы меняли игроков каждый раз после ошибки, нам бы пришлось менять много игроков от матча к матчу. Но нет, ничего не изменилось".



"Он в порядке. Ему немного грустно, он расстроен, потому что он осознает свою ошибку, но в целом он в порядке", — цитирует Мареску The Independent.