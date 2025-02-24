Рэтклифф решил закрыть столовую для персонала "Юнайтед"
В рамках политики по сокращению расходов совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф решил закрыть столовую для персонала клуба.
Около года назад Рэтклифф был подтвержден совладельцем "Юнайтед". Сэр Джим обнаружил, что финансы клуба находятся в плачевном состоянии.
С тех пор Рэтклифф принял ряд непопулярных решений, всячески урезая расходные статьи бюджета, и сейчас британский бизнесмен нашел еще одну вещь, на которой можно сэкономить.
Обычно персонал "Юнайтед", который трудится на "Олд Траффорд", с 11:30 утра до 13:30 дня может бесплатно питаться в столовой, где предлагаются горячие блюда, чай и кофе. Некоторые освежающие напитки доступны за отдельную плату.
Однако The Guardian стало известно, что к концу недели столовая для персонала на стадионе закроется. Взамен работникам будут предложены фрукты.
Аналогичные меры Рэтклифф планирует принять на тренировочной базе — только футболистам будет положена привилегия в виде полноценного обеда. Остальному персоналу придется довольствоваться тарелкой супа и куском хлеба.
24.02.2025 20:00
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скам есть скам и находятся они на своем месте
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Может быть, пора взяться до игроков?
Когда Барсу поджало по финансам, они пошли уговаривать игроков отказаться от части своей заработной платы. При том, что клуб всё равно было в топ 3 и стабильно выступал в ЛЧ.
А МЮ выступает в ЛЧ по большим праздникам и имеет одну из самых больших заработных ведомостей в лиге.
Такими же методами надо взять и начать выкуривать игроков с несоизмеримо большими контрактами уже сейчас. Кого-то отдать за бесценок, кого-то раньше времени освободить от контракта, и лишь единицы встанут в позу и будутполучать свою зарплату будучи отлученными от тренировок с первой командой.
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Тупой еблан - платить каким то гавно футболистам миллионы которые сидят на лавке и 0 пользу приносят клубу ака Фил Джонс...Не так далается реструктуризация не так.
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Скупой сакс
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