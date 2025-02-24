Юнайтед" объявил о сокращении еще 150-200 сотрудников

"Манчестер Юнайтед" официально объявил, что клуб сокращает еще 150-200 сотрудников.

Напомним, только прошлым летом "Юнайтед" сократил 250 работников, уволив каждого пятого.



Ситуация с финансами в "Юнайтед" остается плачевной — с 2019 года клуб с "Олд Траффорд" стабильно убыточен.



Поэтому "для улучшения финансовой устойчивости клуба и повышения операционной эффективности" было решено провести еще одну волну сокращений персонала.



"Мы несли убытки последние пять лет. Это не может продолжаться. Два главных приоритета для нас как клуба — это достижение успеха на поле для наших фанатов и улучшение нашей инфраструктуры. Мы не можем инвестировать на эти цели, если мы стабильно теряем деньги", — объясняет непопулярное решение исполнительный директор "Юнайтед" Омар Беррада.