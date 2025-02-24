Мареска: "Не переживаю насчет Палмера"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что совершенно не переживает насчет спада у Коула Палмера.

Палмер не забил ни одного гола в шести последних матчах за "Челси" во всех соревнованиях, а отдать результативную передачу Коул не может уже 13 поединков кряду.



Болельщикам кажется, что временами Палмер выглядит разочарованным и, возможно, задумывается об уходе из "Челси", однако Мареска отвергает подобные предположения, утверждая, что Коул просто недоволен формой команды.



"Нет, я не переживаю насчет него. Я всегда переживаю насчет нашей игры в целом, но не насчет Коула, потому что Коул — живой человек, и во время сезона у него всегда могут быть моменты, когда у него возникают небольшие сложности".



"В каждом матче от него ждут гола или результативной передачи, но это сложно. В данный момент его игра отражает игру команды, ему сложно забивать голы. Нам нужно быть эффективнее, когда мы имеем моменты".



"Коул просто расстроен из-за того, что мы не выигрываем матчи. Здесь нет ничего больше".



"Проблема Коула в том, что мы полагаемся на Коула во всем. Конечно, так бывает в случае с игроками топ-уровня вроде Коула, но мы совершенно не переживаем насчет Коула", — цитирует Мареску BBC.