Нико Гонсалес: "Я — не замена для Родри"

Полузащитник "Манчестер Сити" Нико Гонсалес заявил, что не рассматривает себя заменой для Родри.

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола открыто говорил, что купленный в январе у "Порту" Гонсалес поможет команде справиться с травмой Родри и после победы над "Ньюкаслом" даже назвал своего новичка "мини Родри".



Гонсалес чувствует, что уже освоился в "Сити", и 23-летний испанец настроен проявить себя как самостоятельный игрок, а не чей-то дублер.



"Я только прибыл сюда, и я не привык играть против игроков мастерства Салаха. Против таких игроков тяжело играть, но у нас тоже есть действительно хорошие игроки, и я думаю, у нас лучшая команда. Я вполне уверен, что мы одержим много побед в ближайших матчах".



"Я не рассматриваю себя заменой для Родри, я рассматриваю себя еще одним игроком".



"Но я вырос в "Барселоне", и я всегда играл более-менее в стиле, как мы играем здесь, поэтому я очень быстро привык к игре здесь".



"Разумеется, команда играет действительно хорошо, рядом со мной есть другие игроки, и каждый хочет постоянно получать мяч, поэтому мне легко находить игроков и делать передачи".



"Здесь такое высокое мастерство игроков, поэтому здесь мне легче играть, чем в моей предыдущей команде", — цитирует Гонсалеса Evening Standard.